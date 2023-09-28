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Экс-игрок «Спартака» уверен, что у Миранчука нет шансов стать лидером «Аталанты»

Экс-игрок «Спартака» Мор: Гасперини уже не верит в Миранчука

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Global Look Press

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор признался, что расстроился сорвавшемуся переходу полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в другой клуб летом 2023 года. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Жаль, что Алексей остался в «Аталанте». Понятно, что здесь он не будет игроком, на которого делается ставка и будет идти игра. По своему уровню и адаптации он уже готов играть заметную роль в любом клубе Италии и проявлять себя. Я расстроился от того, что ему не удалось уйти летом. Надеюсь, зимой он перейдет в другой европейский клуб. У него практически нет шансов стать лидером «Аталанты», Джан Пьеро Гасперини в него уже не верит», — сказал Мор.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». По словам агента Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что Миранчуку нужно уйти из «Аталанты».

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Футбол. Чемпионат Италии
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