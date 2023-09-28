Экс-нападающий «Спартака» захотел устроить Карпина в африканскую сборную

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что хочет пригласить главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина на работу в национальную команду Нигерии.

«Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха! Со мной в тренерском штабе? Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить», — заявил Эменике.

Всего за «Спартак» нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.

Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболистом Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Эменике рассказал, что Карпин не отвечает на его сообщения.