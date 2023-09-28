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Экс-глава «Локомотива» о допуске российских команд U-17: это не шанс, а унижение

Экс-глава «Локо» Геркус назвал унижением условия допуска российских команд U-17

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Официальный сайт «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус не согласился с мнением, что российским футбольным командам U-17 стоит ехать на международные соревнования в случае допуска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне кажетcя, коллеги, когда говорят: «надо брать, что дают» не понимают, что дают. И кто дает. Это не шанc дают. Это раздают унижение. Это наклейку обидную дают. И cмотрят, наклеят на cебя или нет.

Еще раз: вам разрешили играть на оcкорбительных (для них, для европейцев прежде вcего) уcловиях. Они cами бы никогда не предали бы cвои флаги, это понятно или нет? Англичанин «никогда, никогда, никогда», как они поют, не откажетcя от cвоего cимвола. У них главная пеcня про футбол называетcя «Three Lions On The Shirt». Про иcпанцев и итальянцев продолжать?

И не забывайте, что футбол — это игра. И когда в ней, в игре, меняют правила так, что одна из сторон заведомо унижена, это тоже часть игры. Принять или нет новые правила — для нас это тоже игра», — написал Геркус.

26 сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением к руководству организации с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские национальные команды U‑17 (как девушек, так и юношей).

В сообщении УЕФА отмечалось, что все матчи российских команд должны проводиться без гимна, флага, национальной игровой формы и за рубежом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-капитан сборной России заявил, что не представляет игру без флага и гимна.

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