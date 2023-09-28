Боец ММА может быть освобожден от участия в СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев может быть освобожден от участия в специальной военной операции. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил тренер спортсмена Расул Магомедалиев.

«Он (Владимир Минеев — «Газета.Ru») — депутат. Мы же знаем, что он депутат, а депутаты, как я знаю, освобождаются от СВО. Узнал об этой новости, когда недавно был в Калмыкии. Это хорошая новость, чтобы он мог полноценно подготовиться на этот бой», — заявил Магомедалиев.

12 сентября Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета. Следующим соперником бойца станет Иван Штырков. Поединок пройдет 18 ноября по правилам кикбоксинга.

Свой последний бой по правилам ММА Владимир Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября 2022 года в Москве российский боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Ранее Штырков сравнил Минеева с Чудо-женщиной.