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Двукратный олимпийский чемпион заявил о низкой квалификации судей в КХЛ

Олимпийский чемпион Кожевников раскритиковал судей матча «Спартак» — «Сочи»

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике работу судей матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московский «Спартаком» и «Сочи», передает Legalbet.

В конце второго периода арбитры засчитали взятие ворот москвичей, несмотря на то, что шайба была заброшена после свистка. Изначально судьи не засчитали шайбу, но после небольшого совещания изменили свое решение.

«Позорище такие моменты смотреть и засчитывать голы. Судьи объясняют бредовые вещи. Хоккеисты услышали свисток и останавливаются, руки опускают. Придумали дерьмо какое-то. Идите работать в театр, там полно вакансий», — сказал Кожевников.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сочи».

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». Встреча пройдет 28 сентября.

«Сочи» померятся силами на своей площадке с московским ЦСКА. Игра пройдет 28 сентября.

Ранее канадский хоккеист получил российское гражданство.

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Хоккей. КХЛ
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