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Бывший главный тренер сборной России дал прогноз на матч 2DROTS — «Химки»

Тренер Игнатьев заявил, что «Химки» должны обыграть 2DROTS

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что подмосковные «Химки» должны обыгрывать 2DROTS в матче 1/32 финала Кубка России в Пути регионов за счет профессиональных футболистов в составе.

«Для меня грош цена всем командам, которые получают деньги, выступают на профессиональном уровне, тренируются и проигрывают блогерам. Не хочу умалять достоинства этих команд, там есть большие футболисты, которые когда-то играли и делали это на хорошем уровне. Когда профессионалы проигрывают любителям, это значит что они либо не хотят играть, либо они настолько слабые профессионалы, что никакого раздражающего или мотивирующего фактора не существует. Как и не существует стремления доказать свою силу и то, что их по праву называют командой мастеров», — заявил Игнатьев.

Матч 2DROTS — «Химки» состоится 28 сентября на стадионе «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что 2DROTS могут обыграть «Химки».

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