В Таджикистане призвали допустить команды из России в турниры ФИФА и УЕФА

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что российские клубы и сборные должны участвовать в международных турнирах, передает «Чемпионат».

«Футбол вне политики. Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», — сказал Салиев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Англия откажется играть с юношескими футбольными командами России в случае их допуска.