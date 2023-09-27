В РУСАДА признали вину Валиевой в употреблении допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что существует вина фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга, но она носит минимальный характер, передает «Спорт-Экспресс».

«РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна. Разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — заявила Логинова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят по делу Валиевой.

Ранее в РУСАДА рассказали о ходе слушаний в CAS по делу Валиевой.