В РУСАДА рассказали о ходе слушаний в CAS по делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова Логиновой передает «Матч ТВ».

«На данный момент комментировать мы не можем ничего. Но я скажу, что вчера был первый день слушаний, от нас присутствует адвокат. Другой информации дать не сможем. Точные сроки решения сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда мы сможем об этом говорить», — сказала Логинова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

Ранее французский врач высказался о запрещенном веществе в организме Валиевой.