РУСАДА выплатило WADA 273 миллиона рублей

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на круглом столе в Госдуме заявила, что организация выплатила Всемирному антидопинговому агентству 273 миллиона рублей по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о несоответствии всемирному кодексу.

«По решению CAS все понятно, самый долгий процесс был по выплатам, не все суммы были обозначены в решении, некоторые счета были выставлены с задержкой. Курс рос день ото дня, благодарна Министерству финансов, что был отработан вопрос дополнительного финансирования. Но в том числе благодаря приносящей доход деятельности РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 миллиона», — сказала Логинова.

Накануне в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

21 сентября в Министерстве спорта России заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях.

Ранее в Госдуме призвали продолжать диалог с WADA.