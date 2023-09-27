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Игрок «Наполи» хочет подать в суд на клуб из-за видео

Осимхен недоволен роликом, который выпустил «Наполи»

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Ciro De Luca/Reuters

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым видеороликом в социальных сетях своей команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дело в том, что игрока не устроило видео с его участием, которое опубликовал клуб. Он считает, что юмористический видеоролик в соцсетях с нереализованным им пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж. На видео показывается, как нападающий выпрашивал у судьи пенальти, но потом не смог его реализовать. Агент нигерийского форварда Роберто Календа уже пригрозил клубу судом.

«То, что произошло в социальных сетях «Наполи», неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал агент.

В минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах чемпионата Италии, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нигериец стал не только лучшим бомбардиром «Наполи», но и всей Серии А. У аргентинца Лаутаро Мартинеса из «Интера» на пять голов меньше.

Ранее тренер «Челси» рассказал о реакции от нахождения владельца клуба в раздевалке.

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