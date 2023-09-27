Российская биатлонистка назвала ошибкой свое возвращение в спорт после родов

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова рассказала о своем недовосстановлении после второй беременности. Ее слова передает «Чемпионат».

«Возвращение после Полины далось потяжелее. Беременность немного иначе протекала, я раньше тренироваться закончила. И желание вернуться как можно быстрее меня захлестнуло. Я совершила ошибку, от которой старалась советом уберечь девчонок, рожавших после меня – я слишком рано начала давать себе нагрузки, на что мой организм ответил травмами и болезнями. Из-за этого пришлось намного дольше вливаться в тренировочный ритм», — сказала Резцова.

В прошлом сезоне Резцова стала обладателем серебряной награды Олимпийских игр в Пекине в составе женской эстафетной команды. Также он на Играх завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

В прошлом сезоне россияне участвовали только во внутреннем первенстве. Для усиления конкуренции были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

Ранее сменившая гражданство биатлонистка обратилась к российским спортсменам.