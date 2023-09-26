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Экс-футболист киевского «Динамо»: после начала СВО Милевский пил каждый день

Экс-футболист Попов рассказал о проблемах Милевского с алкоголем

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Алексей Беликов/РИА Новости

Бывший одноклубник Артема Милевского по киевскому «Динамо» Горан Попов рассказал, что экс-нападающий сборной Украины злоупотребляет алкоголем. Его слова передает «РБ Спорт».

«У наc еcть общий друг, у которого Милевcкий бывает через день, и он раccказывал, что поcле начала CВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переcтавая. Антон говорил, что, еcли Милевcкий не пойдет лечитьcя, ему будет плохо. Я cпрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева — он четко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему пиcал, но он не отвечал», — рассказал Попов.

25 сентября экс-футболист Александр Алиев сообщил, что Милевский был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

Нападающий защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за российский «Тосно», брестское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

За время карьеры Милевский неоднократно попадал в спортивные скандалы: подавляющая их часть была связана со склонностью футболиста к разгульному образу жизни.

Ранее стала известна сумма, которую президент киевского «Динамо» заплатил за лечение Милевского.

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