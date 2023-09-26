Экс-тренер «Динамо» сравнил «Крылья Советов» с топ-клубом Англии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением с Legalbet о выступлениях самарского клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Как «Крыльям» получается держать уровень, несмотря на многочисленные уходы лидеров? Это работа тренера и подбор футболистов под модель. Всегда говорил, что в команду необходимо подбирать игроков с одинаковым футбольным мировоззрением. Как тот же «Арсенал», который всегда имел много хороших игроков, но болтался в середине. С приходом Микеля Артеты футболисты стали браться определенные, отсюда результат», — заявил специалист.

После девяти туров чемпионата России «Крылья» набрали 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три балла.

В ближайшем туре подопечные Игоря Осинькина на своем поле сыграют с московским «Спартаком». Встреча пройдет 1 октября, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее боец ММА поддержал капитана «Спартака».