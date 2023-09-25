Отказавшегося играть за Россию футболиста вызвали в сборную Армении

Футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян вызван в сборную Армении. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

21-летний полузащитник будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. Сборная Армении 12 октября встретится с Латвией в рамках квалификации чемпионата Европы — 2024, а также проведет товарищескую игру с Северной Македонией 17 октября.

В августе Севикяна вызвали на сентябрьский сбор национальной команды России, однако игрок отказался от приглашения из-за решения выступать за Армению. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что не получали никаких запросов по хавбеку.

В текущем сезоне Севикян провел за «Пари НН» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Подопечные Сергея Юрана после девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 14 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В ближайшем туре нижегородская команда сыграет с московским «Локомотивом» (30 сентября).

Ранее футболист сборной России заболел ковидом.