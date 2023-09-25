Звезда «Спартака» устроил скандал в полиции

Нидерландский футболист столичного «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в полиции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, форвард приехал в отдел полиции, куда попали его друзья с подозрением на наркотические опьянение. Пытаясь добиться их освобождения, Промес возмущался, предъявлял претензии полицейским и громко скандалил.

В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября.

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