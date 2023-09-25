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Легкоатлетка Магучих: для украинских спортсменов Бубка перестал существовать

Призерка ОИ-2020 Магучих заявила, что украинские атлеты вычеркнули Сергея Бубку

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Andrew Boyers/Reuters

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в интервью NRK заявила, что украинские спортсмены перестали обращать внимание на бывшего легкоатлета Сергея Бубку, возглавлявшего Национальный олимпийский комитет Украины.

По ее словам, это произошло из-за двусмысленного поведения советского и украинского прыгуна с шестом.

«Я горжусь им как спортсменом, он установил множество мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале боевых действий он не занял четкую позицию. Для нас, украинских спортсменов, Бубки больше не существует», — заявила Магучих.

10 июля 2023 года стало известно, что в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан», юридический адрес которого находится в Донецке, а учредителями фирмы являются Сергей Бубка и его брат Василий.

Сергей Бубка в составе сборной СССР в 1988 году выиграл Олимпийские игры в прыжках с шестом.

Ранее эксперт-марафонец Галина Прокофьева объяснила, как правильно дышать во время бега.

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