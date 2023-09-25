Эксперт-марафонец назвала главную ошибку начинающих бегунов

Спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике и эксперт «Спортмастер PRO» Галина Прокопьева объяснила, как правильно дышать во время бега. Она рассказала «Газете.Ru» об основной ошибке, которую совершают начинающие атлеты.

«Дышать во время бега необходимо естественно и свободно. Не нужно задерживать дыхание или отсчитывать время на вдохи и выдохи — это обычная ошибка начинающих атлетов. Дыхание должно быть частым, а набирать воздух нужно полной грудью, чтобы максимально обеспечить организм кислородом. Для этого нужно, чтобы плечевой пояс был расслаблен — плечи слегка опущены, но не направлены вперед. Начинать вдох нужно с живота — чтобы работали мышцы диафрагмы.

Существует также расхожее убеждение, что вдыхать нужно исключительно носом. В повседневной жизни так и есть, но когда организм подвергается физической нагрузке, этого количества воздуха не хватает, и дышать нужно одновременно через нос и рот», — заметила эксперт.

Ранее Прокопьева рассказала об опасности бега под музыку в наушниках.