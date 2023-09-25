Легкоатлетка Клишина призвала российских атлетов соглашаться с условиями МОК

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина в интервью «Чемпионату» заявила, что российским спортсменам необходимо соглашаться на те условия, которые предложит Международный олимпийский комитет (МОК) для участия в Играх 2024 года в Париже.

По ее словам, каждый атлет тренируется и посвящает свою жизнь спорту ради участия в Олимпийских играх.

«Олимпиада — это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы или Олимпиаду. Нам же все время прививали мысль о том, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да», — заявила Клишина.

С 2013 года Клишина живет и тренируется в США. В 2018 году спортсменка впервые стала мамой. В 2022 году она родила второго ребенка и ушла в декретный отпуск, в связи с чем пропустила соревновательный сезон-2022/23.

Ранее Дарья Клишина рассказала о снижении интереса к России в США.