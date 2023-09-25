Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легкоатлетка Клишина призвала российских атлетов соглашаться с условиями МОК

Легкоатлетка Клишина призвала соглашаться с условиями МОК и ехать на ОИ-2024

close
100%
dariaklishina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина в интервью «Чемпионату» заявила, что российским спортсменам необходимо соглашаться на те условия, которые предложит Международный олимпийский комитет (МОК) для участия в Играх 2024 года в Париже.

По ее словам, каждый атлет тренируется и посвящает свою жизнь спорту ради участия в Олимпийских играх.

«Олимпиада — это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы или Олимпиаду. Нам же все время прививали мысль о том, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да», — заявила Клишина.

С 2013 года Клишина живет и тренируется в США. В 2018 году спортсменка впервые стала мамой. В 2022 году она родила второго ребенка и ушла в декретный отпуск, в связи с чем пропустила соревновательный сезон-2022/23.

Ранее Дарья Клишина рассказала о снижении интереса к России в США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях