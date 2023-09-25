Игрок «Спартака» Бурмистров оценил вероятность возвращения Ковальчука в хоккей

Центрфорвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Александр Бурмистров заявил, что бывший игрок команды Илья Ковальчук вернется в спорт, передает «Спорт-Экспресс».

«Главное, в какой форме находится Илья. Если он работал над собой, то все возможно. Я смотрел прощальный матч Даниса Зарипова и могу сказать, что Ковальчук в хорошей форме», — сказал Бурмистров.

Ковальчук в настоящий момент приостановил свою профессиональную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

Ранее тренер «Спартака» не исключил, что Ковальчук может подписать контракт с клубом.