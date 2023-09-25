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Мюллер о Нагельсмане на посту тренера сборной Германии: для меня ничего не изменилось

Футболист Мюллер: доступен для сборной после прихода тренера Нагельсмана

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ANNEGRET HILSE/Reuters

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна на пост наставника главного тренера сборной Германии, отметив, что он доступен для национальной команды, передает Spox.

«У Нагельсманна есть много планов, и я верю, что он найдет пути реализовать их в этой команде. Для меня лично ничего не изменилось. Я доступен для вызова в сборную. Об остальном вы должны спросить у Юлиана», — сказал Мюллер.

Нагельсман тренировал «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Баварию». Вместе с «Баварией» он стал чемпионом Германии сезона-2021/22.

Тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку в сентябре после поражения от Японии (1:4). В матче с Францией, который прошел через три дня, Германией руководил спортивный директор национальной команды Руди Феллер.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

Ранее Нагельсман прокомментировал сообщения о своем отказе возглавить «Челси».

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