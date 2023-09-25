Мюллер о Нагельсмане на посту тренера сборной Германии: для меня ничего не изменилось

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна на пост наставника главного тренера сборной Германии, отметив, что он доступен для национальной команды, передает Spox.

«У Нагельсманна есть много планов, и я верю, что он найдет пути реализовать их в этой команде. Для меня лично ничего не изменилось. Я доступен для вызова в сборную. Об остальном вы должны спросить у Юлиана», — сказал Мюллер.

Нагельсман тренировал «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Баварию». Вместе с «Баварией» он стал чемпионом Германии сезона-2021/22.

Тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку в сентябре после поражения от Японии (1:4). В матче с Францией, который прошел через три дня, Германией руководил спортивный директор национальной команды Руди Феллер.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

Ранее Нагельсман прокомментировал сообщения о своем отказе возглавить «Челси».