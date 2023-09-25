«Ньюкасл» установил рекорд АПЛ

«Ньюкасл» стал первой командой Английской премьер-лиги (АПЛ), за которую забили восемь разных игроков в одном матче. Об этом сообщает Telegram-канал Opta.

Рекорд был установлен в матче с «Шеффилдом», который завершился со счетом 8:0. За «Ньюкасл» забили Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Александер Исак.

«Ньюкасл» одержал самую разгромную победу в текущем сезоне, а также стал первой командой сезона-2022/23, которой удалось забить в ворота соперника восемь мячей.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает восьмое место, набрав девять очков. «Шеффилд» располагается на 20 строчке, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18), вторую строчку занимает «Ливерпуль» (16), на третьем месте идет «Брайтон» (15).

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет против «Бернли». Встреча состоится 30 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

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