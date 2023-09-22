Глава Федерации спортивной борьбы России: на ЧМ наши девочки просто сломались

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсменки не смогли проявить себя на чемпионате мира в Белграде (Сербия) из-за психологии. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«На любых чемпионатах во главу угла всегда ставится желание побеждать и характер. Примерно все умеют одинаково делать приемы, одинаково тренируются. К сожалению, наши девочки на этом чемпионате мира просто сломались. Поэтому очень серьезный вопрос к тренерскому составу, это их зона ответственности. Наши девочки выходили против заведомо более слабых соперниц и падали», — сказал Мамиашвили.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Россиянки не смогли завоевать ни одной медали из десяти возможных и не добыли ни одной олимпийской лицензии. Мужчины принесли в копилку национальной команды четыре награды. Золото у Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова, серебро у Абасгаджи Магомедова, бронза у Шамиля Мамедова.

На этом турнире несколько россиян представляют другие сборные (Албанию, Болгарию, Сербию, Азербайджан и Венгрию).

Ранее сообщалось, что американский борец не пожал руку россиянину Сидакову после финала ЧМ-2023.