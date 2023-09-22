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Тарасова назвала больным человека, запретившего Гуменнику выступать под Rammstein

Тарасова о выборе музыки Гуменником: я бы вообще ничего не меняла

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Петр Гуменник не должен менять музыку для своей программы. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Я бы вообще ничего не меняла. Кто сказал, что вообще надо что‑то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом? Он для нас кто? Никто. Звать его как? Никак.

Надо оставлять свою программу! Если вдруг не нравится с голосом, то будет катать без голоса! Почему надо вообще что‑то менять? Я бы никогда этого не сделала. Кто ее запретил? Какой‑то больной человек», — сказала Тарасова.

16 и 17 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 21-летний Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России.

Ранее министр спорта дал совет фигуристу Гуменнику по выбору музыки.

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