«Он вспоминал Полтавскую битву»: экс-хоккеист из России рассказал о шведском тренере-националисте

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что его тренер в шведском АИКе был националистом. Слова Кожевникова передает «Спорт-Экспресс».

«В 1989-м перебрался из «Крыльев» в шведский АИК. Возглавлял его местный тренер, который открытым текстом заявил: «Играть у меня не будешь. Я ненавижу русских!» Ну, националист! В разговорах со мной постоянно Полтавскую битву вспоминал...» – сказал Кожевников.

Кожевников вместе со сборной СССР завоевывал золотые медали двух Олимпиад — 1984 и 1988 годов. В 1982 году также в составе национальной советской сборной он выиграл золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в Финляндии, и национального европейского первенства.

В чемпионатах СССР Кожевников сыграл 525 матчей и забросил 243 шайбы, из которых 43 он забил в чемпионате — 1981/82.

Ранее Кожевников рассказал о проблемах с памятью после коронавируса.