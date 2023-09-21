«Ливерпуль» стартовал в Лиге Европы с победой над ЛАСК

Завершился матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались австрийский ЛАСК и английский «Ливерпуль». Встреча, прошедшая на стадионе «Райффайзен Арена» в Линце, закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник ЛАСКА Флориан Флекер. На 56-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес реализовал пенальти и сравнял счет на табло. Также в составе англичан забитыми голами отметились Луис Диас (:3) и Мохамед Салах (88).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал три очка и возглавляет турнирную таблицу группы E. ЛАСК после первого тура остался без очков.

В следующем туре ЛАСК сыграет с «Тулузой». Встреча состоится 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Ливерпуль» в этот же день проведет матч с бельгийской командой «Юнион Сент-Жиллуа». Матч начнется в 22:00 мск.

Ранее «Арсенал» разгромил «ПСВ» в стартовом матче Лиги чемпионов.