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Боец Жумагулов о UFC: галимое шоу, понятно, кто становится чемпионом, а кого сливают

Боец Жумагулов заявил, что в UFC поступили к нему несправедливо

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Wikimedia Commons

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) превратился в шоу. Его слова передает Legalbet.kz.

«Я там побыл, знаю, что это. Раньше действительно все это было интересно. А сейчас шоу. Понятно все, кто чемпионом становится, кого сливают. Последние бои посмотри: вообще галимое шоу стало.

Я чувствовал несправедливость к себе в UFC. С первых боев. Я залетел тогда, я был в топе. И в мировых рейтингах был. И по всему миру меня много кто знал. Туда попал, и меня начали по молодым таскать. Они мне проигрывают, и им отдают бой», — сказал Жумагулов.

В профессиональной карьере Жумагулов провел 24 поединка, в котором одержал 14 побед и потерпел девять поражений. В UFC Жалгас провел семь поединков, в которых потерпел шесть поражений. Летом 2023 года он был исключен из промоушена.

Ранее боец Вячеслав Василевский назвал россиянина, которого считает будущим ММА.

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