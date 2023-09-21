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Хоккеист «Колорадо» Задоров о тренере СКА Ротенберге: все за спиной смеются, это цирк

Хоккеист Задоров заявил, что над тренером СКА Ротенбергом смеются за спиной

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на YouTube-канале «вДудь» (признан иноагентом на территории России) высказался о главном тренере петербургского СКА Романе Ротенберге.

«Он фанат хоккея, — это 100%. То, что он каждую ночь не спит и смотрит НХЛовские игры, — это да, я знаю. Ему нравится это, он горит этим. Все за спиной смеются. Ребята собираются и сами обговаривают, как играть. Тренера не было. Об этом никто не говорит? Ну окей, это цирк, но в хоккейном мире об этом никто не говорит», — сказал Задоров.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Ранее Задоров рассказал об огромных призовых в сборной России.

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