Экс-хоккеист Рыбин: не понимаю, когда футболисты целуют мяч, ни разу не замечал такого за Овечкиным

Бывший хоккеист петербургского СКА, московского «Спартака», «Авангарда», «Нефтехимика» и ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Максим Рыбин ответил на вопрос о хоккейных суевериях и традициях. Его слова передает Legalbet.

«Может, кому-то стоит начать целовать шайбу. Футболисты пусть хоть обцелуются, что они только не делают. Шайбу целовать — перебор! Я футбол не люблю и в их тематике не разбираюсь. В хоккее, бывает, кто-то крестится. Но ни разу не видел, чтобы Овечкин, Дацюк или Ковальчук целовали шайбы — вышли и забили. Надо уметь пенальти бить или буллиты исполнять, а не шайбы целовать» — сказал Рыбин.

Максим Рыбин провел в КХЛ 371 матч, забросил 85 шайб и сделал 60 результативных передач. Он также известен по игре за череповецкую «Северсталь», уфимский «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург», подмосковный «Витязь» и тольяттинскую «Ладу». В составе «Авангарда» Рыбин в сезоне-2005/2006 стал серебряным призером чемпионата России, а вместе со СКА в 2010 завоевал Кубок Шпенглера.

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