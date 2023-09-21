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Игрок «Калгари» Задоров объяснил, почему после 2022 года не прилетает в Россию

Игрок «Калгари» Задоров заявил, что ему противно приезжать в Россию

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Paul Sancya/AP

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «Вдудь» признался, что не хочет приезжать в Россию и не делал этого после начала специальной военной операции (СВО).

«Почему не езжу в Россию после начала спецоперации? Противно. Совесть не позволяет чуть-чуть. Я не хочу ехать, начнется мобилизация, и я не вылечу из страны на сезон. Зачем мне эти риски? Я в США в хоккей играю. Я хоккеист, а не политик», — сказал Задоров.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Новый сезон в НХЛ стартует в середине октября. В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевал «Вегас». В пятиматчевом противостоянии подопечные Эдина Хилла переиграли «Флориду». В составе победителей выступает лишь один россиянин — нападающий Иван Барбашев.

Ранее Задоров рассказал об отношении хоккеистов к происходящему на Украине.

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Хоккей. НХЛ
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