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Защитник «Пари НН» обвинил игрока «Спартака» в применении приемов из ММА

Защитник Тихий заявил, что спартаковца Чернова стоило удалить в игре с «Пари НН»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Тихий считает, что главный арбитр встречи со «Спартаком» Евгений Буланов должен был удалять игрока красно-белых Никиту Чернова. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое? Ели честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании «стандарта», семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью?», — сказал Тихий.

«Пари НН» и «Спартак» встречались в рамках четвертого тура Кубка России 19 сентября. Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Гильермо Абаскаля. Голами отметились Леон Классен, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

После четырех туров «Спартак» с отрывом лидирует в группе. Красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. «Пари НН» занимает последнее место в группе. «Динамо» и «Краснодар» идут вторым и третьим соответственно.

Ранее Егор Титов заявил, что ему не нравится мысль об увольнении Абаскаля из «Спартака»

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