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Игрок «Лацио» с российскими корнями не планирует получать гражданство

Агент Рава заявил, что голкипер «Лацио» Проведель не намерен получать паспорт РФ

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Alberto Lingria/Reuters

Агент Джанни Рава, представляющий интересы вратаря римского «Лацио» Ивана Проведеля, сообщил о нежелании игрока получать российский паспорт. Об этом он заявил РИА Новости.

«Российское гражданство? Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), то нам никто не звонил», — сказал Рава.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Италии четыре матча, пропустив семь мячей. «Лацио» после четырех туров располагается на 15-м месте. 23 сентября подопечные Маурицио Сарри сыграют с «Монцой».

19 сентября «Лацио» в рамках первого тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

Ранее сообщалось, что гол игрока с российскими корнями номинирован на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов.

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Футбол. Чемпионат Италии
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