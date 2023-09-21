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Российская фигуристка снялась в фотосессии в розовом мини

Фигуристка Леонова снялась в фотосессии, представ в роли Барби

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российская фигуристка Алена Леонова снялась в фотосессии в стиле Барби, видео со съемок она опубликовала в своих социальных сетях. Девушка продемонстрировала свою форму, облачившись в розовое мини. Для съемки фигуристка выбрала топ и юбку-шорты.

Ленова является серебряной медалисткой чемпионата Европы 2012 года, который проходил во французской Ницце. В 2015 году она выиграла золото Гранадской Универсиады. В 2013 и 2016 годах она праздновала чемпионство в Кубке России.

Леонова начала заниматься фигурным катанием в четыре года у Марины Вахрамеевой в Санкт-Петербурге. Позднее перешла тренироваться к Алле Пятовой.

С 2019 году Леонова не участвовала в соревнованиях. Девушка занималась постановками программ, а также набрала группу начальной подготовки, где работала с маленькими детьми. В 2021 году она официально объявила о завершении профессиональной карьеры.

Ранее российская фигуристка выложила фото в накидке с глубоким вырезом.

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