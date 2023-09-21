В НХЛ ответили, навредит ли погоня Овечкина за Гретцки «Вашингтону»

Обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Розен в своей колонке вспомнил 800-ю заброшенную шайбу нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Вполне возможно, что погоня Овечкина больше поможет «Кэпиталз» в турнирной таблице, чем навредит им. Такое произошло в прошлом сезоне, когда он гнался за 800-м голом в лиге и вторым местом Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги. «Кэпиталз» выиграли пять матчей подряд, что привело к 800-му голу Овечкина, которого он достиг, оформив хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 13 декабря», — написал Розен.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Розен дал прогноз на количество голов Овечкина в новом сезоне.