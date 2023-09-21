Гол игрока с российскими корнями номинирован на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, забитые мячи которых номинированы на звание лучшего гола первого тура Лиги чемпионов. Одним из претендентов стал голкипер римского «Лацио» Иван Проведель, который имеет российские корни.

Проведель отметился забитым мячом в домашнем матче против мадридского «Атлетико» (1:1) и спас команду от поражения на пятой добавленной минуте. Голкипер пришел в чужую штрафную во время углового и забил мяч головой после подачи с левого фланга. Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры.

Помимо Проведеля, на звание лучшего гола первого тура Лиги чемпионов претендуют Жоау Феликс из «Барселоны», Анжело Фюльжини из «Ланса» и Тете из «Галатасарая».

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

Ранее «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов.