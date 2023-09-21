Стала известна причина ранней замены Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопросы журналистов о ранней замене аргентинского форварда Лионеля Месси в матче MLS против «Торонто» (4:0). Его слова приводит FCB Albiceleste.

«Лионель Месси и Жорди Альба посчитали, что готовы играть сегодня, но усталость взяла верх и они почувствовали дискомфорт. Мы не думаем, что там что-то серьезное с точки зрения травмы.

У Альбы и Месси нет шансов сыграть следующий матч против «Орландо» (25 сентября). Что касается финала (Кубок США, 28 сентября), то я не знаю, сыграет ли он», — заявил специалист.

Месси в матче против «Торонто» покинул поле на 37-й минуте, а Жорди Альба — на 35-й.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Месси оскорблял одноклубника в «ПСЖ».