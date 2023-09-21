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Ветеран ЦСКА пошутил про новичка армейского клуба

Экс-футболист Пономарев: наконец-то сегодня Давила смог пробить по воротам

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал экспериментальным состав армейцев на матч с «Сочи» в четвертом туре группового этапа Кубка России. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Наверное, этот состав ЦСКА можно назвать экспериментальным. Стоило было посмотреть молодых футболистов и новобранцев. Вот, например, Давила наконец-то пробил по воротам и я узнал, что он левша. Но я шучу, конечно. Просто некоторым игрокам нужна игровая практика, чтобы они смогли раскрыть свой потенциал.

У «Сочи» сегодня было много хороших передач и скрытых перемещений, из-за чего армейцы подсели. Особенно было много угроз с правого фланга, особенно было много шансов у Мелкадзе, но Тороп выручил», — заявил экс-футболист.

Чилийский нападающий Виктор Давила подписал контракт с ЦСКА 21 августа.

20 сентября ЦСКА на своем поле обыграл «Сочи». Счет на 43-й минуте открыл игрок гостевой команды Кристиан Нобоа. На 78-й минуте Иван Обляков сравнял счет в матче. Основное время завершилось вничью. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ЦСКА — 4:2.

В следующем туре Кубка России ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Матч пройдет 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России.

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