Месси заменили на 37-й минуте матча MLS

В США состоялся матч MLS, в котором «Интер Майами» на своем поле с разгромным счетом обыграл «Торонто» (4:0).

В составе победителей забитыми мячами отметились Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дубль) и Бенджамин Кремаски.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был заменен еще в первом тайме — на 37-й минуте. По сообщениям американских СМИ, форвард сам попросил о замене. Он почувствовал дискомфорт на 34-й минуте, после чего главный тренер Херардо Мартино принял решение о скорой замене аргентинца.

О потенциальной травме нападающего станет известно позже после обследования. Также на 35-й минуте поле покинул Жорди Альба.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Месси оскорблял одноклубника в «ПСЖ».