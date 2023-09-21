Футболист Кривцов: в «Интер Майами» меня поругали, когда я купил украинским беженцам билеты

Защитник американского футбольного клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов на YouTube-канале SportArena рассказал, как его команда помогает украинским беженцам.

«Когда в «Интер Майами» узнали, что я купил украинским беженцам билеты на игру, они меня очень поругали. Сказали, что я не должен платить за это. Сказали, что если я нуждаюсь в билетах, тем более для благотворительной цели, то нужно сказать им, а они все сделают.

Они вышли на фонд и пригласили детей и их родителей на игру. Эти ребята вышли на поле перед матчем. Затем им организовали активности с аниматорами и ужин на стадионе. После игры ребята спустились на поле и побегали. Мы сделали общее фото», — рассказал футболист.

Кривцов перешел в «Интер Майами» из «Шахтера» в январе 2023 года. Всего в составе «Шахтера» украинец принял участие в 224 встречах, в которых ему удалось забить 14 мячей. Кроме того, он провел 31 игру за национальную команду Украины. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кривцова оценивается в €2 млн.

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