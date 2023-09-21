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Вратарь «Сочи» рассказал, как в клубе отнеслись к отставке главного тренера

Вратарь Заболотный заявил, что в «Сочи» отставку Хохлова восприняли спокойно

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РПЛ

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Николай Заболотный в комментарии «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как в команде восприняли отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Судя по результатам команды, это ни для кого не было секретом. У нас шли неудачи, поэтому отставку восприняли спокойно. Хохлов сам попрощался с командой, сказал всем спасибо», — заявил голкипер.

Также он добавил, что заменивший Хохлова Александр Точилин — не новый человек для команды. И в этом, по его мнению, плюс.

«Его мы знаем давно. Пока у нас нет больших изменений, но прошло всего три дня, да и серьезных тренировок еще не было. Только восстановительное занятие и сразу предыгровое», — добавил Заболотный.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России.

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