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«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Унион Берлина» в матче Лиги чемпионов

Гол Беллингема на 94-й минуте принес «Реалу» победу над «Унион Берлином» в ЛЧ

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Reuters

Завершился матч первого раунда группового этапа Лили чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Унион Берлином». Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончилась победой «Реала» со счетом 1:0.

Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил английский полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем.

Таким образом, «Реал» возглавил турнирную таблицу группы C, набрав три очка. Другие участники группы «Наполи» и «Брага» сыграют между собой сегодня. Матч начнется в 22:00 мск.

В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с итальянским «Наполи». Игра состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Унион Берлин» в этот же день сыграет с португальской «Брагой». Начало матча запланировано на 19:45 мск.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финале прошлого сезона обыграл миланский «Интер».

Ранее «ПСЖ» обыграл «Боруссию» в стартовом матче Лиги чемпионов.

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