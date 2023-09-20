УЕФА наказал сборную Румынии за баннер «Косово – это Сербия»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Румынии за поведение болельщиков во время матча с Косово. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Следующий домашний матч сборная Румынии будет вынуждена провести без зрителей. Также УЕФА оштрафовал на €40 тысяч за зажигание файеров, бросание различных предметов, политические баннеры и расистские высказывания. Кроме того, Федерация футбола Румынии оштрафована на €12 тысяч за блокировку проходов.

Напомним, болельщики румын вывесили полотна «Косово — это Сербия» и «Бессарабия — это Румыния».

Бессарабия была частью Румынии до 1940 года. Сейчас это территории Молдавии и Украины.

Румыния победила со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Николае Станчу и Валентин Михэйлэ.

В следующем матче Румыния сыграет с Белоруссией. Встреча состоится 12 октября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени. Косово встретится с Андоррой. Игра пройдет 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Чемпионат Европы пройдет летом 2024 года в Германии. Действующими победители турнира являются итальянцы, обыгравшие в финале англичан.

Ранее УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение фанатов.