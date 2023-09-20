ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России

На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу между местным ЦСКА и «Сочи». Встреча закончилась победой армейской команды в серии пенальти.

Счет на 43-й минуте открыл игрок гостевой команды Кристиан Нобоа. На 78-й минуте Иван Обляков сравнял счет в матче. Основное время завершилось вничью. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ЦСКА — 4:2.

Таким образом, ЦСКА после четырех проведенных матчей возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в активе семь очков. «Сочи» располагается на третьей позиции, набрав пять баллов. На второй строчке находится «Оренбург», который за три игры набрал шесть очков. Замыкает таблицу воронежский «Факел», заработавший три очка за три матча.

В следующем туре Кубка России ЦСКА сыграет с «Факелом». Матч пройдет 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Сочи» также 4 октября встретится с «Оренбургом». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Ранее бывший игрок ЦСКА сравнил скорости в РПЛ и чемпионате Франции.