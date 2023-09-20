CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) из соображений конфиденциальности не стал называть адвоката, который будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на сентябрьских слушаниях. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира.

Ранее американская группа осталась в восторге от проката Валиевой.