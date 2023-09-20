Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду, что в ближайшее время украинские и российские спортсмены вернутся к рукопожатиям. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Здеcь на чемпионате мира традиционно дружеcкая борцовcкая атмоcфера. К cожалению, наши украинcкие братья выпадают из этой cильной, мужеcтвенной, доброй cемьи. Надеюcь, что это ненадолго, и мы cнова вернемcя c ними к рукопожатиям. Мы от них не отходили. Убежден, вcе закончитcя дружбой, отношениями, и мы cнова будем вмеcте cозидать, и каждый будет пытатьcя cделать макcимум для cвоей cтраны на мирном поприще», — заявил Мамиашвили.

18 сентября во время церемонии награждения медалистов в весовой категории до 79 кг по вольной борьбе на чемпионате мира в Белграде (Сербия) украинец Василий Михайлов, занявший третье место, отказался фотографироваться на пьедестале рядом с россиянином Ахмедом Усмановым, ставшим первым, и грузином Владимиром Гамкрелидзе, завоевавшим серебро.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее глава ОКР словами «шизофрения продолжается» описал поступок украинца Михайлова.