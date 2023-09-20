Экс-форвард «Спартака» нецензурно выругался о своем прозвище «русский Месси»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов в интервью YouTube-каналу ГАС рассказал, как относится к прозвищу «русский Месси». Игрока стали так называть после слов экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

Спортсмен выразил мнение, что когда такие слова говорит «большой человек», то от этого уже не избавишься. Также он нецензурно выразился, заявив, что ему надоело это прозвище.

«В моменте это же даже было уже не смешно. Постоянно кто-нибудь: «О, Месси, Месси, Месси, Месси». На районе, в магазине, в метро, где угодно. Первая реакция, когда увидел эту цитату? Я не помню, как отреагировал. Мне кажется, сказал, просто не подумав. Не вскружило ли голову? Нет.

Леонид Арнольдович меня всегда подбадривал, очень помогал, верил. Общались с ним не раз. Сказал и сказал. Он сказал это после матча с «Црвеной Звездой», я тогда просто на кураже феерил, возил, брал и кайфовал, как и надо вообще играть всегда. После этого матча он сказал и все, живи теперь с этим», — заявил Давыдов.

В 2014 году Федун заявил по поводу Давыдова следующее: «Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». Сейчас 28-летний футболист выступает за медийный клуб «Народная Команда».

Последним клубом форварда в Российской премьер-лиге (РПЛ) были подмосковные «Химки». Также он выступал за Томь», «Пари НН» и «Знамя Труда». Давыдов играл за юниорскую и молодежную сборные России, в составе которых провел 11 матчей, забив семь мячей.

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