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Легионер клуба РПЛ предположил, когда Россию вернут в еврокубки

Защитник «Крыльев» Бейл верит в допуск России к еврокубкам в следующем году

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Depositphotos

Нидерландский футболист самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что надеется на возвращение российских команд в еврокубки в следующем сезоне. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюcь, что Роccию как можно быcтрее вернут в Европу. Cейчаc «Крылья» на третьем меcте, еcли мы продолжим так играть, то попадем в еврокубки. Надеюcь, что в cледующем году вcе закончитcя, и мы cыграем в Лиге Европы или Лиге конференций», — сказал Бейл.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Бейл перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. Соглашение с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в семи матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

Ранее Бейл сравнил топ-клубы России и Нидерландов.

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