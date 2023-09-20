Роналду поблагодарил иранский народ

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях пост, в котором поделился эмоциями от победы клуба в выездном матче азиатской Лиги чемпионов против иранского «Персеполиса».

«Рад добиться победы сегодня. Особая благодарность болельщикам и всему иранскому народу. Они сделали этот визит таким особенным для нас. Такой невероятно теплый прием», — написал Роналду.

«Аль-Наср» обыграл «Персеполис» со счетом 2:0. Роналду не отметился результативными действиями.

Агентство Франс Пресс сообщало, что Роналду с одноклубниками в Тегеране находился под охраной «элитного подразделения», в которое входят сотрудники правоохранительных органов, специализирующихся на президентских поездках. Сотрудникам подразделения была поставлена задача предотвратить любые контакты между фанатами и футболистами «Аль-Насра».

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее фанаты Роналду сорвали тренировку «Аль-Насра».