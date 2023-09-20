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Клопп ответил на вопрос, может ли он возглавить сборную Германии

Наставник «Ливерпуля» Клопп назвал невозможным свой переход в сборную Германии

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David Klein/Reuters

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не возглавит сборную Германии, передает RTL.

«Я предан «Ливерпулю», мое сердце здесь. Нельзя просто вычеркнуть последние восемь лет. Я подписал контракт с командой. Насколько я помню, я сделал это добровольно», — сказал Клопп.

Тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку в сентябре после поражения от Японии (1:4). В матче с Францией, который прошел через три дня, Германией руководил спортивный директор национальной команды Руди Феллер.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

Германия в последний раз становилась чемпионом Европы в 1996 году, победив в финале Чехию. На том турнире немцы на групповом этапе переиграли Россию со счетом 3:0.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее Максим Деменко сравнил ситуацию в сборной России с Германией.

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