Клопп ответил на вопрос, может ли он возглавить сборную Германии

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не возглавит сборную Германии, передает RTL.

«Я предан «Ливерпулю», мое сердце здесь. Нельзя просто вычеркнуть последние восемь лет. Я подписал контракт с командой. Насколько я помню, я сделал это добровольно», — сказал Клопп.

Тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку в сентябре после поражения от Японии (1:4). В матче с Францией, который прошел через три дня, Германией руководил спортивный директор национальной команды Руди Феллер.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

Германия в последний раз становилась чемпионом Европы в 1996 году, победив в финале Чехию. На том турнире немцы на групповом этапе переиграли Россию со счетом 3:0.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов.

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