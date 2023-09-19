Жена Бивола о разводе с боксером: трус, даже развестись сам не может

Екатерина Бивол, жена непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола, на видео в социальных сетях рассказала о бракоразводном процессе со своим супругом после 10 лет семейной жизни.

«Трус, даже развестись сам не может. Ну, что могу сказать… Чемпиону мира не хватило смелости прийти сюда (в суд). Присылает только своего представителя», — заявила Екатерина.

15 августа 2023 года Бивол сообщил, что юристы боксера подали документы для официального оформления развода.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала десятой.

Ранее Екатерина Бивол обвинила в боксера в абьюзе.